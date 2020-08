Serie A, Genoa-Verona: probabili formazioni, quote e dove vederla in tv

Il Genoa deve vincere se vuole restare in Serie A anche la prossima stagione.

Sfida all’ultimo sangue e a distanza quella che ci sarà questa sera tra il Genoa e il Lecce, che affronteranno rispettivamente il Verona e il Parma: le due squadre tenteranno di ottenere tre punti per cercare di raggiungere l’obiettivo salvezza.

Serie A, sprint salvezza: Genoa e Lecce si giocano la permanenza in A, tutte le combinazioni

Davide Nicola si gioca anche la permanenza sulla panchina dei rossoblù, e per cercare di battere il Verona di Ivan Juric si affiderà al suo classico 3-5-2 con Mattia Perin in porta e il trio difensivo composto da Goldaniga, Romero e Zapata. Sulla fascia sinistra dovrebbe esserci il giovane Ankersen mentre sul lato opposto scenderà il capitano Domenico Criscito. Al centro del campo pronto Lasse Schone, che dovrebbe essere affiancato da Lerager e Jagiello. In attacco il tecnico dei Grifoni dovrebbe affidarsi all’esperienza di Goran Pandev, mentre al suo fianco spazio all’esplosività del giovane Andrea Pinamonti.

Difesa a tre anche per Ivan Juric, composta da Rrhamani, Gunter e Di Marco, che si schiereranno a difesa di Radunovic pronto a giocare al posto di Silvestri. Sulla fascia sinistra spazio per il solito Faraoni, mentre quella destra sarà impegnata da Lazovic. Al centro del campo inamovibili Amrabat e Miguel Veloso, mentre dietro l’unica punta Di Carmine dovrebbero esserci Pessina e Borini.

Queste le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Zapata; Ankersen, Lerager, Schone, Jagiello, Criscito; Pandev, Pinamonti.

Verona (3-4-2-1): Radunovic; Rrhamani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Borini; Di Carmine.

Per quanto riguarda i bookmakers in lavagna è nettamente favorito il Genoa, dal momento che l’1 è quotato a 1.55 e la vittoria del Verona addirittura a 5. Leggermente più bassa, a 4.75, la quota del pareggio. La partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN 1 (canale 209 di Sky).