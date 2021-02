Serie A, Genoa-Verona 2-2: al 94′ un missile di Badelj regala il pari al “Grifone”. La classifica aggiornata

Termina 2-2 il match di Serie A, Genoa–Verona.

Pari pirotecnico al “Ferraris”, con il Genoa di Davide Ballardini costretto ad inseguire per ben due volte la squadra “scaligera” allenata dal tecnico Ivan Juric. E’ proprio la formazione ospite a passare in vantaggio al 17′ con il serbo Ivan Ilic che coglie un assist del compagno Barak e insacca facilmente alle spalle del portiere rossoblù la rete dello 0-1. Al 48′ la rete dell’1-1 siglata dal subentrato Eldor Shomurodov (al posto di Miha Zajc), che conclude un’azione personale in area di rigore veneta, siglando il momentaneo pareggio. Al 61′ nuovo vantaggio del Verona con Davide Faraoni, che ribadisce in rete la sfera per l’1-2 “scaligero”. Il pari della formazione di casa arriva in pieno recupero, al 94′ con Milan Badelj che su rimpallo favorevole, si impossessa della palla calciando dalla lunga distanza insaccando il gol del definitivo pari. Dopo 5 minuti di recupero, con il triplice fischio il direttore di gara mette fine alle ostilità ed il match si conclude con il definitivo 2-2.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA