Serie A, Genoa-Udinese: probabili formazioni, quote dei bookmakers e dove vedere il match in tv

Manca poco a Genoa-Udinese.

Alle ore 20.45 andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris il match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Da una parte il Genoa di Davide Ballardini al quale manca la vittoria dal lontano 6 Febbraio quando il Grifone sconfisse a sorpresa il Napoli di Rino Gattuso. Dall’altra parte l’Udinese di Luca Gotti che cercherà di trovare continuità dopo la convincente vittoria rimediata ai danni del Sassuolo di Roberto De Zerbi. Di seguito, le probabili formazioni del match in questione.

GENOA (3-5-2) Probabile formazione: Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Scamacca. All. Ballardini

UDINESE (3-5-2) Probabile formazione: Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Wallace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra, Llorente. All. Gotti

La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky). Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn, scaricando l’applicazione da tablet o da smartphone.

Le quote ed i pronostici dei bookmakers vedono leggermente favorita la squadra ospite. La vittoria dell’Udinese(segno 2), infatti, è data a 2.30, mentre il segno 1 è quotato a 3.55. Il segno X è dato, invece, a 2.95.

