Serie A, Genoa-Spal 2-0: i rossoblu pressano il Lecce, ferraresi a un passo dalla B

Il Genoa fa un passo avanti in classifica e mette pressione al Lecce.

I rossoblu superano 2-0 la Spal e si piazzano momentaneamente al quartultimo posto in classifica scavalcando i salentini che alle 19,30 dovranno affrontare il Cagliari in trasferta. Gli uomini guidati da Davide Nicola si sono portati in avanti con una rete del sempreverde Goran Pandev che nel corso del primo tempo ha insaccato con il destro superando Letica, i padroni di casa avrebbero la possibilità di raddoppiare ma Iago Falque si fa neutralizzare un calcio di rigore. Il definitivo 2-0 lo mette a segno Lasse Schone che a inizio ripresa calcia una perfetta punizione dal limite dell’area e non lascia scampo all’estremo difensore di casa.