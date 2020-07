Serie A, Genoa-Napoli: Mertens in campo dal 1°, Nicola con il tandem Pinamonti-Sanabria. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Genoa-Napoli.

Si preparano a scendere i campo azzurri e rossoblù, impegnati nella sfida di questa sera – in programma alle 19:30 – valida per la 31^ giornata di Serie A. Il Napoli vuole provare a migliorare la propria posizione in classifica, dopo il successo ottenuto domenica contro la Roma. Dal canto suo, il Genoa, che un disperato bisogno di punti dopo il successo del Lecce contro la Lazio, è decisa a trovare i tre punti per allontani dalla zona retrocessione.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Pinamonti, Sanabria. All. Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso