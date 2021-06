Serie A, Genoa: bufera Portanova, l’ex Juve ai domiciliari per stupro

Il calciatore in forza al Genoa e cresciuto nella Juventus accusato di stupro da una ragazza ventenne

Il calciatore, figlio dell'ex giocatore di Messina e Napoli (Daniele), è stato accusato di aver stuprato insieme ad altri tre giovani una ragazzi di vent'anni. Stando a quanto scrive l'edizione on line de 'Il Corriere della Sera', Portanova avrebbe agito al termine di una festa in quel di Siena. Il calciatore ventunenne in forza al Genoa e formatosi nelle giovanili della Juventus è stato condannato agli arresti domiciliari. Dei quattro accusati soltanto uno di loro ha ammesso di aver consumato un rapporto sessuale, confermando però che la ragazza al momento era consenziente. I restanti tre hanno chiesto la scarcerazione ottenendo però il veto da parte del pm.