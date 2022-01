Serie A, Genoa: arriva l’ufficialità, Alex Blessin è il nuovo allenatore rossoblu

Nuovo allenatore in casa Genoa, Alexander Blessin prende il posto di Schevchenko sulla panchina dei rossoblu

Secondo cambio di guida tecnica in questa stagione per il Genoa, terzo se si considera l'avvicendamento contro la Fiorentina di Abdoulay Konko. Esonerato Andrij Shevchenko dopo la gara di Coppa Italia contro il Milan, il club ligure aveva raggiunto l'accordo con il tecnico italo-tedesco Bruno Labbadia, intesa poi saltata per decisione dello stesso allenatore.