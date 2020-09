Serie A, bufera Covid in casa Genoa: sono 14 i positivi. Ecco cosa prevede il protocollo in Italia

Il caso Genoa allarma la Serie A.

La compagine di Rolando Maran è in un momento di caos. In occasione della seconda giornata del campionato di Serie A, il Grifone ha perso 6-0 contro il Napoli. Come se non bastasse, il giorno dopo la disfatta contro i partenopei, la stessa società ligure ha comunicato di un incremento del numero dei positivi al Coronavirus tra i membri del club, tra staff e calciatori: dopo Mattia Perin sono, infatti, altre 14 le positività registrate nelle ultime ore. Il Genoa ha sospeso gli allenamenti – come anche disposto dall’Asl – in attesa di nuovi tamponi a cui si sottoporranno i tesserati nella giornata di mercoledì.

Attualmente questo resta l’unico provvedimento ufficiale, mentre si attende di capire cosa succederà alla gara in programma sabato 3 ottobre a Marassi tra Genoa e Torino. Al momento, l’ipotesi del rinvio sembra la più probabile, anche se nel protocollo per la Serie A – che prevede l’isolamento fiduciario solo del calciatore positivo e tamponi per gli altri componenti della squadra – non esiste il rinvio automatico in base a un numero minimo di positivi, dunque deciderà la Lega.