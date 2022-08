Pisa-Genoa, Blessin: “Loro hanno qualità. I nuovi? Hanno bisogno di tempo”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Genoa

"Per me ogni partita è molto importante". Lo ha detto Alexander Blessin, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pisa, in programma domenica sera allo Stadio "Arena Garibaldi". Diversi i temi trattati dal tecnico del Genoa: dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine nerazzurra, all'arrivo in Liguria di Puscas, Aramu e Strootman.

"Sono arrivati tre nuovi giocatori, ma penso che abbiano bisogno di tempo. Per me non sono al giusto livello fisico per farli partire titolare. Puscas ha avuto un piccolo problema, Kevin ha iniziato questa settimana ma si allenano a parte. Hanno bisogno di tempo, la stagione è lunga e abbiamo bisogno di una rosa ampia, con una panchina di qualità. Siamo felici della squadra, ma serve tempo", le sue parole.

PISA -"Il Pisa è una squadra molto difficile da affrontare. L'inizio non è stato buono. Li ho visti contro il Como, sono una squadra di qualità. Il Como ha avuto quattro occasioni e ha fatto due gol. Bisogna fare attenzione perché hanno tanti giocatori forti tempo e spazio. Ekuban e Melegoni? Ekuban ha saltato un allenamento questa settimana per un problema al tendine. Poi si è allenato bene, ha sorriso e si sente bene. Speriamo che vada avanti così. Si sta allenando senza dolori. Melegoni ha ancora qualche problema, vedremo. Non vediamo l'ora che rientri. Abbiamo tanti giocatori, sceglieremo i migliori".

MERCATO -"Sono contento quando chiude il mercato. E' importante ora gestire la squadra, perché possono giocare dieci calciatori più il portiere. Adesso spetta a me gestire questa situazione. Questo mix di giovani ed esperti è molto importante, solo con i giovani è difficile raggiungere l'obiettivo della Serie A. Siamo stati bravi a creare questo gruppo".

BILANCIO -"Quanto sarà importante avere pazienza visto che troveremo squadre più chiuse che ci aspettano? Non mi piace parlare di calma, ma è vero. Ci vuole anche pazienza per trovare i tempi giusti delle giocate. Dobbiamo essere noi a dettare i tempi della giocata. E' importante trovare la struttura giusta e quando perdiamo palla essere pronti a recuperarla. Sarà importante nelle fasi di transizione fare le giocate giuste, uscire bene e non perdere tanti palloni. Vorrei che controllassimo di più il gioco, vedere due tempi senza cali di concentrazione", ha concluso Blessin.