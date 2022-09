Pigliacelli: “Grande reazione di squadra. Vittoria, merito di tutti”

Il portiere del Palermo FC, Mirko Pigliacelli dopo il successo sul Genoa per 1-0

Dopo il successo per 1-0 del Palermo FC guidato da Eugenio Corini sul Genoa di Alexander Blessin. Dopo la vittoria tra le mura amiche del “Renzo Barbera “, l’estremo difensore rosanero, Mirko Pigliacelli, ha commentato la prestazione maiuscola della compagine siciliana nel corso della conferenza stampa post-gara.

”Stasera grande reazione di squadra, siamo stati più decisi e duri su ogni pallone. Tutti, attaccanti, centrocampisti e difensori hanno dato una grossa mano. Tutti i giocatori del reparto e della squadra sono di livello, stasera la vittoria è merito di tutti, di chi ha giocato di chi è rimasto in panchina e di chi era in tribuna. Nell’intervallo abbiamo sentito dentro che avevamo l’energia e lo spirito per vincerla. Primi venti minuti difficili, normale perché loro sono grande squadra, ma anche noi abbiamo creato le nostre occasioni. Espulsioni? A volte sono state figlie di letture spese bene che hanno salvato occasioni pericolose, altre figlie si semplici falli di gioco. Stasera siamo stati tutti lucidi, concentrati e solidi anche sul piano mentale ed emotivo.