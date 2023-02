Parma-Genoa, Gilardino: “Mie le colpe del ko. Maturro ha personalità, Criscito è out”

Parola ad Alberto Gilardino . Il tecnico del Genoa , in seguito alla sconfitta rimediata in casa del Parma , è intervenuto in sede di conferenza stampa, mostrandosi insoddisfatto e colpevole della prestazione offerta dal Grifone che non ha tenuto bene il campo e mai dato filo da torcere all'avversario in quel dello stadio Ennio Tardini. Di seguito le parole del mister dei liguri:

"Mi assumo le colpe della sconfitta. Non sono riuscito ad entrare nella testa dei ragazzi dal riscaldamento. È mancata la reazione della squadra dopo i gol subiti. Oggi abbiamo fatto un passo indietro ma non dobbiamo disperarci. Dalla prossima partita ci ritroveremo come fatto fino ad ora. Venerdì dovremo contarci perché abbiamo avuto qualche defezione e anche Criscito ha avuto un problema nel corso della partita. Domani lo valuteremo. Maturro? Ha tanta personalità. L’ho messo in campo perché mi ha dato subito grandi indicazioni in allenamento. In prospettiva è una giocatore importante per il Genoa."