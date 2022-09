Palermo-Genoa, Coda: “Brunori? Vi dico la mia. Può fare bene anche in Serie B”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante rossoblù in vista di Palermo-Genoa

Poco più di dieci ore e sarà Palermo-Genoa . Alle ore 20:30, allo stadio "Renzo Barbera", gli uomini di Eugenio Corini sfideranno la squadra allenata da Alexander Blessin nella gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B . Una sfida fra i capocannonieri di Serie C e di Serie B 2021-22 : Matteo Brunori e Massimo Coda .

"Ho visto alcune sue partite, sia di quest’anno che dell’anno scorso ed è un attaccante che si muove molto bene e fa girare la squadra, sono sicuro che con la fiducia giusta che ha a Palermo possa fare tanti gol anche in Serie B", ha dichiarato l'attaccante del Genoa che, come riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", ha speso parole d'elogio per l'italo-brasiliano.