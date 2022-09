Palermo-Genoa, Blessin: “Ultimi minuti giocati su lanci lunghi. I nuovi entrati…”

"Con la prima occasione di Ekuban dovevamo far gol e sbloccare subito il match. Abbiamo iniziato bene e fatto un buon primo tempo anche se abbiamo perso ingenuamente troppi palloni e sofferto un po’ le loro ripartenze. Fa male subire gol subito nella ripresa, non è un alibi ma l’umidità ha fatto il suo. Gli ultimi dieci minuti abbiamo giocato su lanci lunghi e provato a trovare il pari, chiaramente anche il Palermo ha avuto le sue buone chances negli spazi. Il primo tempo abbiamo controllato il gioco ma se non segni non le chiudi le gare, prendiamo gol troppo facilmente e parlerò ai ragazzi di questo problema. Difficile giudicare i nuovi entrati, giocatori che sono da troppo poco tempo con il gruppo e hanno bisogno di integrarsi e trovare la giusta condizione fisica. Ci lavoriamo giorno per giorno.