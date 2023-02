Modena-Genoa, Gilardino: “Loro squadra ostica. Tifosi? Sappiamo che ci sarà…”

L'unico posticipo della 25a giornata di Serie B sarà la sfida tra Modena e Genoa, in programma oggi 19 febbraio alle 16:15. Dopo la vittoria contro il Palermo nel turno precedente, il Genoa di Alberto Gilardino ha conquistato il secondo posto in solitaria grazie anche ai pareggi di Bari e Sudtirol. Alla vigilia del match del "Braglia", il tecnico del Grifone è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: