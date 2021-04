Juventus-Genoa, Ballardini: “Prestazione soddisfacente. Rovella-Juve? C’è la possibilità”

Il Genoa esce sconfitto dall’Allianz Stadium contro la Juventus.

Juventus-Genoa, Pirlo: “Abbiamo rischiato troppo. Sotto esame? Ecco cosa penso”

Una partita giocata in maniera decisa dai bianconeri, con i liguri che hanno provato in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote, ma si sono dovuti arrendere alle individualità importanti della Vecchia Signora. Al termine della sfida il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui si è comunque detto soddisfatto del match disputato dai suoi ragazzi.

Il lavoro del tecnico ex Palermo è stato incredibile e il Grifone si è tirato fuori dalla lotta salvezza, ma vuole continuare a lavorare: “Il Genoa è cresciuto e sul 2-1 ha avuto situazioni molto pericolose contro una squadra che sta bene e che vedi che credono di poter raggiungere l’obiettivo. Il Genoa ha fatto una buona partita, con inizio timido ma man mano ha preso campo. Sul 3-1 c’è stato il fastidio di Zappacosta. Il Genoa mi è piaciuto”.

Uno dei giocatori più in vista del Genoa è Nicolò Rovella, Ballardini non ha dubbi: “Non deve trovarsi in quelle situazioni e e se ci si trova deve fare meglio. Cuadrado certamente ne salta anche altri. Rovella migliora ogni giorno, dubbi sul fatto che diventerà un giocatore da Juventus non ce ne sono”.