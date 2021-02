Inter-Genoa, Ballardini: “Nerazzurri i più forti. Cuore, gambe e testa al derby contro la Sampdoria”

Il Genoa non può nulla contro l’Inter di Romelu Lukaku.

Il Grifone esce sconfitto dal pomeriggio trascorso in quel di San Siro. Il gol di Big Room, dopo appena quarantacinque secondi dal fischio d’inizio del direttore di gara, è stato un fulmine a ciel sereno per la formazione di Davide Ballardini. Il Genoa non molla, insiste e ci prova ma si arrende quando l‘Inter di Antonio Conte trova il raddoppio al 69′ minuto grazie a Matteo Darmian. A margine della sconfitta della compagine ligure Davide Ballardini è intervenuto ai microfoni di SkySport per analizzare il match in questione con la proiezione già al derby di mercoledì contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Nel primo tempo abbiamo reagito dopo il gol contro una squadra che al momento è senza dubbio la più forte, nella ripresa potevamo fare certamente di più.Il gol all’inizio ci ha traumatizzati perché l’avevamo preparata in un certo modo. La squadra comunque si è assestata, abbiamo creato qualche occasione pericolosa ma, ripeto, nel secondo tempo davvero troppo poco. Serve il massimo a livello di cuore, testa e gambe, da qui alla fine. Lo sappiamo benissimo, oggi volevamo fare una partita diversa e non ci siamo riusciti. Sicuramente stiamo già pensando alla gara di mercoledì contro la Sampdoria“, ha concluso Davide Ballardini.

