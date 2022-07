Genoa, Vogliacco: “Qui devi dare per forza il 100%. Nostro obiettivo la A”

"Abbiamo tutto a disposizione per fare bene e non avere alibi. Sono contento di essere in un gruppo del genere, ma vi assicuro che non è una frase fatta. Sono ragazzi sani, tutti hanno in mente l'obiettivo finale. Il Genoa è una società storica e ho visto che c'è una tifoseria più che importante. Abbiamo degli obiettivi tosti, sarà difficile ma le parole del presidente ('è un campione', ndr) mi riempiono di orgoglio e mi aiuteranno a lavorare al massimo. Quando si veste una maglia come quella del Genoa non puoi scendere al di sotto del tuo 100%. Obiettivi? Essere importante per questa squadra e andare in Serie A con il Genoa. Inizio anche io a diventare grande, farò 24 anni a breve e per me è una chance più che fondamentale per la mia carriera. Io voglio arrivare in Serie A e voglio farlo con il Genoa".