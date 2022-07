Genoa, verso la Serie B: in programma due amichevoli contro Maiorca e Lazio

Il Genoa fa sul serio in vista della prossima stagione agonistica. Dopo la dolorosa retrocessione in Serie B, il Grifone sta impostando la propria preparazione al torneo cadetto con l'obiettivo di ritornare dopo appena un anno nel calcio dei grandi. Il club rossoblu ha annunciato pochi istanti fa su Twitter due amichevoli estive degne di nota contro Maiorca e Lazio. Rispettivamente, la squadra di Blessin affronterà gli spagnoli il 22 luglio, mentre il test contro la compagine di Maurizio Sarri è in programma per il prossimo 27 luglio. Due occasioni per misurare il livello di preparazione di ogni singolo calciatore che sarà chiamato ad avere un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie B con la maglia del Genoa cucita sul petto.