Genoa, verso il Palermo: Criscito, Pajac ed Ekuban out, l’esito degli esami. E Bani…

La squadra di Alberto Gilardino è tornata in campo: il report

Due giorni e sarà Palermo-Genoa, match in programma venerdì sera allo Stadio "Luigi Ferraris". Prosegue, dunque, la marcia di avvicinamento della squadra di Alberto Gilardino alla sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. Allenamento mattutino oggi per Coda e compagni: i rossoblù hanno svolto un'esercitazione tattica ed una partita a tema.