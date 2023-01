Genoa-Venezia, probabili formazioni: Gilardino con Coda, Vanoli lancia Jajalo dal 1′

Genoa-Venezia chiude il ventesimo turno del campionato di Serie B 2022-2023. La gara in programma allo Stadio "Luigi Ferraris" di Genova vedrà di scena il "Grifone" guidato dal tecnico Alberto Gilardino, è reduce da due successi consecutivi nel torneo cadetto contro Frosinone e Bari. La compagine rossoblù ha dunque l'obiettivo di conquistare il bottino pieno davanti ai propri tifosi, che permetterebbero di agganciare la Reggina, di mister Filippo Inzaghi, attualmente seconda a quota 36 punti. Di contro il Venezia di Paolo Vanoli, terzultimo in graduatoria con venti punti, gli stessi del Perugia, che sabato scorso ha pareggiato al "Curi" contro il Palermo per 3-3. La formazione lagunare vuole ritrovare il successo in campionato, che manca dal 20 dicembre scorso, nella sfida del "Pier Luigi Penzo" contro il Cosenza per 2-0