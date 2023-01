Genoa-Venezia, Gilardino: “Abbiamo saputo soffrire, Coda fa la differenza. Aramu…”

Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Venezia . Nel posticipo della ventesima giornata del torneo cadetto, Coda e compagni hanno battuto il Venezia, vincendo 2-1 e balzando al terzo posto della classifica di Serie B . Per Gilardino si tratta della quarta vittoria in cinque gare, per un totale di tredici punti conquistati da quando è alla guida del Grifone .

“Sono molto soddisfatto. Anzitutto perchè abbiamo battuto un avversario che ha valori, fisicità e qualità. Il Venezia ha fatto una buona gara, soprattutto nel primo tempo, e la classifica non rispecchia la loro reale forza. Abbiamo saputo soffrire e leggere bene momenti e situazioni, sono caratteristiche che fanno la differenza e delle quali non possiamo fare a meno in un campionato come quello di serie B. In più abbiamo segnato senza subire gol, anche questo è molto importante. Coda ha fatto la differenza entrando dalla panchina, quando riesci ad incidere anche solo per 10-15 minuti vuol dire che sei sul pezzo e riparti con una spinta in più. So che il presidente ha detto che resta qui, ma sotto questo punto di vista non ho mai avuto dubbi. Io prendo in considerazione tutti, poi devo fare delle scelte. Avete visto Martinez. Ho Semper che è un altro grande portiere, prendere decisioni è veramente complicato. Ad ogni modo devo fare i complimenti alla mia squadra, siamo riusciti a vincere una gara tosta. Cambio tattico? Ho pensato di mettere gente più forte dal punto di vista fisico, i loro centrocampisti sono molto strutturati e mi sono regolato di conseguenza. Aramu? Mattia è quel classico giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero. Deve essere più concreto, è dai suoi piedi che devono passare le azioni più pericolose. Ma è un professionista eccezionale, come i suoi compagni di squadra. Lui e Coda possono essere esempi per gli altri, ci stanno trasmettendo il DNA giusto”.