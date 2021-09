Genoa: ufficiale la cessione del club al fondo di investimenti 777 Partners

Il club rossoblù passa nelle mani di una società di investimenti alternativi di Miami

777 Partners ha rapidamente costruito un portfolio di classe mondiale nell’industria sportiva, concentrandosi su aziende in fase di sviluppo con profondi legami con i loro tifosi e su aziende emergenti in mercati in rapida crescita. Oltre al Genoa, 777 Partners possiede anche una partecipazione significativa nel Siviglia FC, una delle squadre di calcio più prestigiose e di successo della Spagna, così come i London Lions, l’unica squadra di Londra nella Basketball League britannica. Il portfolio di sport, media e intrattenimento dell’azienda comprende anche Fanatiz, un servizio di streaming che distribuisce sport dal vivo per il pubblico europeo e ispanico in più di 90 paesi in tutto il mondo; 1190 Sports, che fornisce una gestione e commercializzazione di altissimo livello dei diritti sportivi; Atalanta Media, la prima piattaforma di distribuzione, coinvolgimento e comunità dedicata al calcio femminile; e Uplay, una piattaforma canadese di servizi comunitari, accademici e basket.