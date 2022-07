Genoa, ufficiale: Gilardino nuovo tecnico della Primavera

Il Genoa ha scelto il nuovo tecnico della formazione Primavera, ufficializzandolo questa mattina tramite una nota. Si tratta di Alberto Gilardino, reduce dalle esperienze al Siena, alla Pro Vercelli e al Rezzato. L'ex Palermo, come sottolineato nel comunicato emesso dalla società ligure, ha giocato in maglia rossoblù in due diversi periodi: da gennaio all'agosto 2012, e successivamente nella stagione 2013/2014.