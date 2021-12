Genoa, svaligiata casa dell’ex Palermo Sirigu durante il match contro la Lazio

In occasione dello scorso match di campionato contro la Lazio, l'ex portiere rosanero Sirigu è stato derubato. Alcuni oggetti in oro e argento sono stati portati via da una banda di ladri che non hanno lasciato tracce.

Mediagol (dr) ⚽️

Proprio mentre difendeva i pali del Genoa all'"Olimpico" contro la Lazio, Salvatore Sirigu, ex tra le altre di Palermo, Torino e Paris Saint Germain, è stato vittima di una rapina. La sua abitazione a Genova nel quartiere di Albaro è stata svaligiata da una banda di ladri che hanno portato via alcuni oggetti preziosi presenti senza lasciare alcuna traccia.

L'allarme presente in casa dell'estremo difensore rossoblù è scattato ma attualmente non vi è alcuna traccia dei delinquenti. La polizia, insieme agli agenti della Digos e della scientifica, si sono recati sul posto e hanno solo potuto constatare il furto.