Genoa-Sudtirol 2-0, Gilardino: “Vittoria importante, sto vivendo un sogno”

"C’è stata grande convinzione e voglia di soffrire, è una vittoria veramente importante". Lo ha detto Alberto Gilardino , intervenuto ai microfoni di Sky Sport a termine della sfida contro il Sudtirol . Dopo la scelta di sollevare dall'incarico Alexander Blessin , il Genoa ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra proprio all'ex attaccante di Fiorentina e Palermo . "Loro venivano da dodici risultati utili consecutivi. Nel secondo tempo abbiamo creato i presupposti per poterla vincere. Abbiamo tanti giocatori da recuperare che in questo momento non sono al meglio. Io vivo alla giornata, sto vivendo un sogno. La mia forza anche da giocatore è la voglia di arrivare e di affermarmi. I ragazzi hanno dimostrato di meritare questo successo", le sue parole.

"Ho cercato di motivare giocatori che hanno fatto da anni la B, alcuni la serie A, altri anche le coppe europee, in modo che fossero consci della loro forza. Mi aspettavo una partita del genere, con tale concentrazione. Se c’è abnegazione e questo tipo di spirito è importante. Io ho dato la massima disponibilità e ho grande voglia di fare questo lavoro, vedremo. Puscas entrato molto bene, come Galdames e Yeboah, sono stati bravi a capire subito come ci dovevamo mettere, i messaggi sono stati recepiti. Abbiamo anche abbassato Aramu sotto le due punte, per andare a prendere i loro giocatori. Occorreva approfittare delle situazioni dentro la gara. Abbiamo fatto una partita accorta a livello difensivo, abbiamo lavorato sulle preventive e Kevin Strootman ci ha dato bei tempi di gioco, a Ilsanker ho chiesto di essere attento sulle seconde palle, è stato bravissimo".