Genoa, Strootman: “Conferma Blessin? Giusta. Sulle parole di Zangrillo dico questo”

“Il mister aveva ragione sulle cose che ha detto, se noi facciamo le cose in settimana e poi non le facciamo vedere in campo in una partita così importante, ha ragione se dice queste cose. Siamo in un momento difficile, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità perché sappiamo che possiamo e dobbiamo fare molto meglio. Io per primo nelle ultime partite non ho fatto le cose che facevo prima. Ci sono tanti motivi, tante scuse ma alla fine dobbiamo dimostrare sul campo e io sono il primo. Da questa domenica dobbiamo far vedere un'altra faccia in campo davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo migliorare tanto e lo faremo".