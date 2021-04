Genoa-Spezia, Ballardini: “Salvezza? In coda tante squadre di alto livello. Difficile stabilire una quota certa”

In vista del match salvezza, Genoa–Spezia

Alla vigilia della gara contro lo Spezia di Vincenzo Italiano, in programma sabato alle ore 15,00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, il tecnico del Grifone, Davide Ballardini, ha parlato in conferenza stampa del delicatissimo match salvezza, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. Queste le parole del cinquantasettenne allenatore di Ravenna, sulla volata salvezza.

“Quota salvezza? Penso che non si possa stabilire un numero di punti, perché dietro ci sono squadre di altissimo livello. E quindi le squadre di altissimo livello, da qui alla fine, faranno certamente delle prestazioni e faranno dei punti. Oggi quanti punti servono non lo so dire“.