Genoa-SPAL, Pandev: “Vittoria importante, ora altre sei finali. Meritiamo la salvezza”

Il Genoa batte la SPAL.

A Marassi nella trentaduesima giornata di Serie A i rossoblù hanno trionfato grazie alle reti di Pandev e Schone e possono ancora continuare a lottare per evitare la retrocessione. Gli estensi, invece, si trovano sempre più in fondo alla classifica.

A commentare la vittoria, ai microfoni di DAZN, l’autore del gol dell’1-0: “Sicuramente – dice Pandev – era importante vincere questa partita. Ci aspettano altre 6 finali, speriamo di portare la salvezza a casa perché questa società, questi tifosi e questi ragazzi la meritano. Abbiamo fatto la partita che ha chiesto il mister, adesso dobbiamo pensare subito alla prossima perché non abbiamo ancora fatto niente. Era meglio segnarlo, il rigore, ma anche nel secondo tempo abbiamo pensato di chiuderla perché in queste gare le cose si fanno difficili quando non le chiudi. Se ringiovanisco? No, tra poco faccio 37 anni. Cerco di dare sempre il massimo, l’importante è aiutare i ragazzi e dare tutto per la squadra. L’importante è rimanere in Serie A“.