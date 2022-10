Genoa-Spal, Blessin: “Poco lucidi in avanti. Testa alla Ternana, Puscas e Coda…”

Vittoria e passaggio del turno per il Genoa , 1-0 alla Spal nei sedicesimi di finale di Coppa Italia . Prosegue quindi l'annata positiva finora della compagine di Alex Blessin , che ha raccolto finora diciotto punti in campionato nelle prime nove gare. Il tecnico rossoblu è intervenuto in conferenza stampa al termine del match, di seguito le sue dichiarazioni:

"Non è stata la migliore prestazione nella fase offensiva. Abbiamo dominato nel primo tempo con il 70% di possesso palla. Nel secondo tempo siamo mancati nel secondo gol, abbiamo avuto occasioni. Siamo stati attenti nella fase difensiva, siamo stati poco lucidi nella fase offensiva. Sono contento del passaggio del turno, di giocare all'Olimpico contro la Roma. Ora concentriamoci sulla prossima partita contro la Ternana. E' sempre molto importante vincere non solo per l'autostima. E' importante avere questa mentalità vincente ai ragazzi. Se riusciamo a mettere organizzazione in campo otterremo il successo. Allo stesso tempo non abbiamo raggiunto nulla. Vincere aiuta a vincere. E' importante che si veda anche la crescita della squadra. Puscas e Coda insieme? E' sempre una soluzione giocare con due attaccanti. Devo anche vedere in settimana chi si allena bene e chi meno bene. Mi è piaciuto anche come abbiamo giocato a Cosenza per esempio. Abbiamo 29 giornate da giocare quindi ci sarà la possibilità di vedere entrambi in campo".