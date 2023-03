Genoa, slitta la partenza della squadra di Gilardino per Cagliari: il motivo

Tutto pronto per la sfida tra Cagliari e Genoa... o quasi. Alle ore 20:30, all'Unipol Domus, le due formazioni si affronteranno nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Tuttavia, secondo quanto riportato da "Telenord", l'aereo che avrebbe dovuto portare la squadra di Alberto Gilardino in Sardegna non è partito all'orario prestabilito a causa del forte vento che soffia dalla giornata di ieri in Liguria. La partenza, dunque, è slittata alle ore 15:00 circa, con la compagine rossoblù che sta lasciando l'aeroporto di Genova proprio in questi minuti con un volo charter della compagnia spagnola Albastar. In caso di persistenza delle pessime condizioni atmosferiche, il Genoa si sarebbe dovuto recare presso un aeroporto alternativo tra Torino, Milano e Pisa. Un'ipotesi scongiurata.