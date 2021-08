Genoa, Sirigu: “Qui per dimostrare il mio valore. Europeo? Ora sono più felice”

Le parole del nuovo acquisto del Genoa, Salvatore Sirigu, durante la conferenza stampa di presentazione

"Io mi sento portiere a prescindere. Poi le scelte fanno parte della nostra vita e non verranno mai messe in discussione. In questo punto della mia carriera vivo molto di sensazioni, stimoli e motivazioni e quello che mi ha dato la spinta a scegliere questa avventura è il fatto che mi sono sentito voluto, benvoluto e ricercato. Non è stata una scelta di comodo per loro né per me e mi ha dato l'entusiasmo a fare questa scelta. Ho avuto la fortuna di vestire altre maglie importanti e continuare questa scia di squadre importanti dà un tocco in più alla mia carriera. Dopo l’Europeo sono una persona più felice. E’ stata una grande gioia arrivata dopo le tante difficoltà vissute dal Paese.