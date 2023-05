Genoa, si pensa ad un attacco da Serie A: l’ex Palermo Belotti nel mirino del Grifone

Il Genoa di Alberto Gilardino neopromosso in Serie A pensa in grande con Andrea Belotti attualmente in forza alla Roma di José Mourinho. L'ex Palermo potrebbe svincolarsi dai giallorossi

Promozione in Serie A acquisita per il Genoa di Alberto Gilardino, che con due giornate d'anticipo ha raggiunto il matematico salto di categoria, dopo un solo anno di cadetteria. Settanta punti totalizzati dal 'Grifone' in Serie B e secondo posto in classifica, con il sogno vivo di rimontare il Frosinone, con uno scontro diretto da giocare.

In vista del prossimo anno - secondo quanto riportato da TuttoB - la società ligure è già a lavoro per garantire al tecnico rossoblù una rosa attrezzata per consolidare la massima serie italiana. Il primo nome nella lista del club targato 777 Partners è Andrea Belotti, oggi in forza alla Roma di José Mourinho attualmente settima in classifica in campionato e qualificata per le semifinali di Europa League.

Dopo sette stagioni da protagonista al Torino, l'ex bomber del Palermo ha fallito le aspettative nella Capitale. Con soli quattro gol all'attivo, di cui zero in Serie A, il suo posto nella rosa giallorossa della stagione seguente è a rischio. Il contratto del nativo di Calcinate è in scadenza a giugno 2023, ed in caso di mancato rinnovo, il Genoa farà un tentativo per tesserare a parametro zero l'attaccante classe 1993.