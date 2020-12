Genoa, si cambia in panchina: esonerato Rolando Maran, Ballardini candidato a sostituirlo

La sconfitta per 2-0 rimediata in casa del Benevento è risultata essere fatale per Rolando Maran.

Il Genoa ha perso l’ennesima gara della sua stagione e si ritrova al momento al penultimo posto della classifica, il k.o. contro i sanniti ha però inciso sulla gestione della squadra. Il club ligure ha infatti deciso di sollevare dall’incarico l’attuale tecnico, nelle prossime ore sarà reso noto il nome dell’erede che dovrebbe essere quasi certamente Davide Ballardini.

Il tecnico ravvenate tornerebbe per la quarta volta sulla panchina rossoblu (2010, 2013, 2017, 2020), adesso si attende solo il comunicato ufficiale.