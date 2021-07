Genoa, Shomurodov: “Roma? Non so niente. Mi piacerebbe giocare nella Juventus”

Le dichiarazioni del centravanti uzbeko, Eldor Shomurodov, tra presente e futuro

"Non mi sono mai posto un obiettivo, ma se quest’anno segnassi 10 gol, sarei soddisfatto. Io cerco di giocare bene ogni partita, lo farò anche nel nostro campionato, sfruttando la carica dei nostri tifosi".

Sui rumors di mercato che lo riguardano: "Dell'interesse della Roma sinceramente non so nulla. Per quanto riguarda quello della Juventus fa piacere, in futuro sarebbe bello fare lì il prossimo passo nella mia carriera".