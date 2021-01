Genoa, senti Strootman: “Volevo tornare in Italia, sono felice. Il mio messaggio ai tifosi”

Nella giornata di ieri è sbarcato in Italia.

Stiamo parlando di Kevin Strootman. L’esperto centrocampista classe 1990 è il primo acquisto del Genoa in questa sessione invernale di calciomercato. L’ex calciatore della Roma, che ha vestito la maglia giallorossa dal 2013 al 2018, approda alla corte di Davide Ballardini in prestito fino al termine della stagione dall’Olympique Marsiglia. Manca soltanto l’ufficialità.

“Sono molto contento. Stavo molto bene qui, poi sono andato in Francia e ora sono contento dell’opportunità di giocare nel Genoa – ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport dopo il suo arrivo in città -. Ero in una situazione negativa, non ho giocato molto nell’ultimo periodo così ho parlato con la mia famiglia e con il mio agente: volevamo tornare in Italia, il Genoa dal primo momento è stato interessato, ha fatto di tutto per prendermi e io sono molto contento di questo”.

OBIETTIVI – “Ho parlato con la famiglia, loro hanno fatto uno sforzo per me ed anche io, sono contento di essere qui ma voglio dimostrarlo sul campo. Rilanciarmi in vista dei prossimi Europei? Questo verrà dopo, ora penso solo ad aiutare la squadra. Spero di poter aggiungere qualcosa, non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni in allenamento e di giocare con loro. Un messaggio ai tifosi? Potrei dire tante cose, ma voglio dimostrare sul campo quello che posso dare, è questo il motivo per il quale sono venuto qui. Peccato che non potranno essere allo stadio, magari a fine anno torneranno, noi ci batteremo per loro e spero di ritrovarli presto”.

DESTRO E PELLEGRINI – “Mattia non l’ho sentito ancora, ma lo vedrò giovedì. Sta facendo molto bene, ha fatto gol anche nell’ultima partita. È un giocatore molto forte, ma dobbiamo dimostrare tutto sul campo. Come detto voglio aggiungere qualcosa a questa squadra, dove c’è anche Luca (Pellegrini, ndr) con cui ho giocato a Roma”, ha concluso Strootman.