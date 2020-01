Genoa-Sassuolo, la prima di Nicola: “Situazione delicata, ma è una grande sfida. Radu o Perin? Rispondo così”

Lo scorso 28 dicembre l’ufficialità: il Genoa riparte da Davide Nicola.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, il nuovo tecnico rossoblù – chiamato in causa dal patron Enrico Preziosi a seguito della scelta da parte della società ligure di esonerare Thiago Motta – ha detto la sua sul momento della sua squadra. “È il mio quinto giorno da quando sono qui. Le prime impressioni sono positive, perché vivo quest’avventura con il grande senso di appartenenza che nutro per il club. Non potete nemmeno immaginare quanto sia motivato e onorato di guidare questo club. Dimostrerò tutto con passione”, sono state le sue prime parole.

“Non sono un allenatore con un’idea sola. A me piace conquistare spazi e guadagnare l’area di rigore. Non possiamo avere tutto e subito, esistono delle priorità: capire la nostra posizione di classifica e agire di conseguenza – ha proseguito Nicola -. A livello di singoli abbiamo qualità importanti. Ma i dati non mentono mai; abbiamo l’indole di proporre gioco, ma manchiamo di equilibrio. Ho visto una squadra vogliosa e che si è messa subito a disposizione. La classifica? La situazione è delicata, ma per tutti noi rappresenta una sfida fantastica. Contro il Sassuolo sarà una partita fondamentale. Abbiamo grande voglia, vorremmo essere già allo stadio. Mi aspetto un Sassuolo in crescita, hanno pregi ma anche difetti, dobbiamo cercare di capirli. Dai miei mi aspetto consapevolezza della situazione”.

Ma non solo; il coach originario di Luserna San Giovanni si è espresso anche in merito agli arrivi di Mattia Perin, Mattia Destro e Valon Behrami. “Per noi è importante integrare tutti il prima possibile. Rispetto al finale dell’anno abbiamo recuperato alcuni giocatori. Dopo l’allenamento e con il consulto dello staff avremo le certezze di chi siano. I nuovi arrivi potranno darci tanto, dobbiamo integrarli subito perché non abbiamo tempo. Contro il Sassuolo dovremo fare una partita equilibrata e ordinata. Per me è importante parlare di valori di squadra e di gruppo, questo è più importante del singolo. La passione è fondamentale, ma è impossibile che non ci sia. Il centro sportivo è cambiato, ma la passione qui è la stessa di quando ero calciatore. Abbiamo bisogno di capire cosa ci serve per poter dare il massimo. Perin e Radu? Abbiamo due grandi portieri ma non giro tanto intorno alle cose. Domani farò le mie valutazioni, le comunicherò ai diretti interessati e per me sarà una scelta definitiva”, ha concluso.