Genoa-Sassuolo, De Zerbi: “La classifica può ingannare, gara difficile. Consigli c’è, Berardi…”

.Il Sassuolo affronterà domani il nuovo Genoa di Davide Nicola.

I neroverdi, reduci dalla sconfitta contro il Napoli nella gara antecedente alla sosta natalizia, inaugureranno l’anno in casa dei rossoblù, fanalino di coda della classifica.

Il tecnico Roberto De Zerbi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match del “Ferraris”, ha parlato del momento che i suoi stanno vivendo: “C’è sempre lavoro da fare. Sulla rifinitura, sulla finalizzazione, ancora grosso margine e sta anche nella maturazione anagrafica del singolo, di lucidità, di freddezza del singolo quando si trova in quella situazione nel capire la scelta giusta da fare. E questo cerchiamo di allenarlo, lo abbiamo fatto anche in questi giorni. Abbiamo lavorato bene, preparandoci a una partita che è molto, molto, molto difficile, forte una delle più difficili dell’anno perché la classifica potrebbe ingannare. Domani troveremo una squadra motivata che riapre un nuovo corso, un allenatore genoano che probabilmente riuscirà a dare qualcosa in più. E’ tornato Perin che è forte ed è attaccato alla maglia, hanno preso Behrami e Destro. Loro vorranno reiniziare un campionato e noi dobbiamo saperlo“.

Genoa-Sassuolo, la prima di Nicola: “Situazione delicata, ma è una grande sfida. Radu o Perin? Rispondo così”

Il tecnico, inoltre, è tornato a parlare della gara contro il Napoli: “Dà fastidio. In queste ultime partite abbiamo fatto bene e abbiamo raccolto meno di quanto avremmo potuto. Bisogna fare ordine, ma non è scontato che il Sassuolo faccia quelle partite. Non vorrei diventasse tutto scontato e se il Sassuolo non fa risultato pieno contro Juve, Milan e Napoli si possa smuovere più di qualche critica che non è normale. Bisogna riconoscere i meriti della squadra che per 70 minuti tiene sotto il Napoli, che ha giocato con Juve e Milan per tanto tempo alla pari. Abbiamo tanto da migliorare, come maturità, fasi salienti della partita ma il merito è anche nostro se facciamo questo tipo di prestazioni“.

Infine, De Zerbi si è espresso in merito alle condizioni dei suoi: “Berardi viene ma non so se sarà utilizzato durante la partita. Non so se è il caso di rischiarlo. Diventa difficile fare queste scelte. Marlon si è fatto male alla terza partita, potevamo prevederlo perché aveva avuto problemi l’anno scorso e quindi la terza partita in una settimana poteva soffrirla ma se non hai grandi segnali per fermarlo, come abbiamo fatto con Magnanelli, tu vai in buona fede. Cercheremo di recuperare tutti gli infortunati. Consigli rientra e gioca, anche se sono stati bravi Turati e Pegolo. Consigli ha fatto benissimo, migliorando su tutto e cambiando il suo modo di giocare e così ha fatto Pegolo. Locatelli viene con noi, se starà male giocherà un altro con diverse caratteristiche ma forte come Locatelli. Lui sta arrivando al livello che tutti noi abbiamo sperato per noi. Il campo è lo specchio delle mie valutazioni, ma non sempre. Pegolo, ad esempio, merita di giocare ma devo fare un’altra scelta. Magnanelli col Brescia e con il Napoli non ha giocato perché ero obbligato a fare una scelta diversa dal punto di vista fisico, ma domani può anche non giocare perché Obiang ora è più dentro l’idea di squadra. Rogerio a Brescia ha fatto benissimo, ma anche Kyriakopoulos sta facendo bene”.

Calciomercato Sassuolo, ag. Boga: “Il futuro di Jeremie? Ho parlato con il Napoli. Dipende tutto da…”