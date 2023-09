Genoa-Roma, Gilardino sfida Mourinho: “Voglio lottare e fare grande gara. Novità…”

"Ci sono impegni ravvicinati e sicuramente ci sarà rotazione nell'undici titolare. Penso alla partita di domani intanto poi ci sarà tempo per l'altro match. Penso alle ultime due sfide dove abbiamo fatto una grandissima partita in casa col Napoli. Nell'arco ei 95 minuti qualcosa puoi concedere contro una squadra dalla qualità così alta come la compagine di Garcia. A Lecce sappiamo che si doveva fare meglio in termini di valutazioni in campo con qualche episodio sicuramente è stato sfavorevole come l'espulsione ma, detto questo, la squadra è rimasta compatta, ha saputo soffrire, ha saputo lavorare con grande abnegazione e spirito di sacrificio. Non abbiamo mollato di un centimetro. Va riconosciuto che la squadra è viva, ha desiderio e voglia e ai ragazzi ho detto in vista della partita di domani che li ho visti molto bene. Il Genoa ha voglia di lottare dentro la gara e giocare le sue carte. Fase offensiva sterile? Non sono preoccupato perché si lavora con i ragazzi per cercare di cambiare alcune situazioni tattiche. Vedo l'intensità negli allenamenti. La prestazione è fondamentale, i punti sono una necessità non devono diventare un’ossessione ma noi li dobbiamo andare a prendere attraverso le prestazioni che la squadra ha sempre mostrato di saper fare"