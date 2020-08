Genoa, rivoluzione Preziosi: piace Italiano per la panchina, tre le alternative. E Faggiano…

Il Genoa cambia pelle.

Dopo aver conquistato la salvezza al termine dell’ultima giornata di campionato, la società di Enrico Preziosi si prepara ad una vera e propria rivoluzione: dalla panchina, con il probabile addio di Davide Nicola che non verrà riconfermato, alla dirigenza. D’altra parte, chi lascerà la Liguria dopo appena otto mesi dal suo arrivo è l’attuale direttore sportivo Francesco Marroccu. L’esperto dirigente ex Cagliari e Brescia rescinderà il contratto che lo lega attualmente al Grifone, con Preziosi che avrebbe già scelto il suo erede.

Si tratta di Daniele Faggiano, pronto a lasciare il Parma dopo tre anni e mezzo per sposare la causa rossoblù: l’accordo tra le parti, infatti, sarebbe ad un passo, con il ds che avrà pieni poteri sul prossimo mercato. Ma non solo; l’eventuale approdo di Faggiano dovrebbe portare anche al cambio in panchina. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il prossimo allenatore del Genoa sarà con ogni probabilità Vincenzo Italiano, attualmente impegnato nei playoff di Serie B con lo Spezia. Il coach ex Trapani, che in passato ha vestito proprio la maglia del Grifone da calciatore, nelle scorse settimane era stato accostato anche al Palermo.

Le alternative? Roberto D’Aversa, Rolando Maran e Fabio Liverani.