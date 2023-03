Genoa-Reggina, Coda: “Vedo sempre la porta, il gol l’ho nelle corde. Gudmundsson…”

Parola a Massimo Coda . Il centravanti rossoblù è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, al termine del match tra Genoa e Reggina , terminato 1-0 in favore della formazione guidata da Gilardino in panchina. A deciderlo è stato un gol proprio del bomber ex Benevento e Lecce , tra le altre. Di seguito, le sue parole:

“Posso stare fuori anche due mesi, ma la porta la vedo sempre. Il mister mi ha dato questa opportunità e io ho cercato di sfruttarla, ci tenevo a dare una mano alla squadra che sta facendo bene da diverso tempo. Il gol è un colpo che ho nelle corde, però poi me ne sono mangiati altri due ed è un peccato perché potevamo chiuderla prima. Gudmundsson? Cerchiamo entrambi di legare il gioco, io vado più in profondità, mentre lui cerca lo spazio per affondare i colpi perché è bravissimo. - conclude Coda - Quando siamo arrivati in estate la società e i tifosi sono stati chiari. Tutti vogliono raggiungere l’obiettivo, non abbiamo mai avuto problemi di gruppo e lo stiamo dimostrando gara dopo gara”.