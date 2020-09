Genoa, Preziosi: “Noi decimati dal Covid, la gara col Torino non si può giocare. Spero nel buon senso”

Il caso Genoa allarma la Serie A.

La compagine di Rolando Maran è in un momento di caos. Il giorno dopo la disfatta contro il Napoli, la società ligure ha comunicato un incremento del numero dei positivi al Coronavirus tra staff e calciatori: dopo Mattia Perin sono, infatti, altre 14 le positività registrate nelle ultime ore. Il Genoa ha sospeso gli allenamenti – come anche disposto dall’Asl – in attesa di nuovi tamponi a cui si sottoporranno i tesserati nella giornata odierna.

Nel frattempo, il presidente Enrico Preziosi, intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, fa appello al buon senso affinché non si disputi Genoa-Torino: “Quattordici tesserati positivi, di cui dieci giocatori. Sappiamo che sopra ogni cosa esiste la regola del buon senso e che in queste condizioni la partita non si può giocare. Anche perché ai più sinora è sfuggito un aspetto che reputo fondamentale: a parte l’elevato numero di giocatori del Genoa positivi, noi non possiamo neppure allenarci con quanti sono negativi“.

“L’unico protocollo si chiama buonsenso – ha proseguito il patron del Genoa -, e non penso che faccia scandalo o possa nascondere degli alibi il fatto di non giocare una gara di campionato in queste condizioni. Spero che recupereremo in fretta e che, ripeto, sia un caso isolato. Adesso aspettiamo notizie da Napoli, mi auguro che tutti i loro tesserati siano negativi“, ha concluso Preziosi.