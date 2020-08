Genoa, Preziosi: “È il momento di fare un passo indietro, il club è in vendita da tre anni”

“Il club è in vendita da tre anni, lo sanno tutti”.

Lo ha detto Enrico Preziosi. Dopo poco più di un trentennio nel mondo del calcio – di cui 17 anni alla guida del Genoa -, il presidente del club rossoblù, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Rai’, si è detto intenzionato a voler dire basta: “Dopo 35 anni forse è il momento che io faccia un passo indietro e lasci a qualcun altro la possibilità di fare meglio. Il calcio mi dà spesso diversi dispiaceri, vorrei staccarmi dalla gestione del club a prescindere dalla vendita. Questa società mi impegna tanto, ma tutto ha un inizio e una fine”.

Preziosi fa mea culpa anche su alcune scelte effettuate durante l’anno: “Ci siamo salvati ed è questo ciò che conta, anche se la nostra rosa era migliore rispetto alla classifica che abbiamo conquistato. Qualche errore è stato commesso, sia dall’allenatore che dalla società”.

Incerto il futuro di mister Nicola: “Non penso al futuro in questo momento. Sto cercando una persona capace di portare avanti il progetto Genoa. Nella prima parte di stagione abbiamo sbagliato molto, Thiago Motta è un grande allenatore ma forse non era il momento giusto per portarlo ad allenare il Genoa”, ha concluso Preziosi.