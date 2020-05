Genoa, Preziosi: “Da lunedì cominceremo ad allenarci. Terminare la stagione? Il mio pensiero”

Tornano gli allenamenti ma continua l’incertezza.

Enrico Preziosi, patron del Genoa, intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento, ha detto la sua in merito al tema più caldo del momento, la ripresa del campionato di Serie A, attualmente fermo a causa dell’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo: “Stiamo verificando le condizioni di salute dei calciatori in attesa del protocollo, ma da lunedì cominceremo ad allenarci. Bisogna capire in quali condizioni si potrà ripartire, gli allenamenti individuali hanno tante limitazioni, ma siamo comunque pronti. Sarebbe la soluzione migliore e risolveremmo tantissimi problemi. Ad esempio con i broadcaster, evitando anche problemi alla Figc per quanto riguarda i verdetti e le retrocessioni. Una fotografia chiara, e certa, che può arrivare solo scendendo in campo“.

