Genoa-Pisa, Gilardino: “Momento positivo per noi, serviranno equilibrio e fiducia”

Dopo le due vittorie consecutive con Benevento e Venezia, il Genoa si prepara alla sfida casalinga contro il Pisa, valida per la 22a giornata di Serie B. Rossoblu che non hanno mai perso dall'arrivo di Alberto Gilardino in panchina, che ha sostituito l'esonerato Blessin. Cinque vittorie e un pareggio per l'ex attaccante della Fiorentina, che ha riportato il Genoa ai piani alti della classifica e agganciato la Reggina al secondo posto. Alla vigilia del match contro i toscani, Gilardino ha presentato il match in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: