Genoa-Pisa, Gilardino: “Complimenti ai ragazzi, punto importante. Tifosi? Spettacolo”

Le dichiarazioni del tecnico del Genoa dopo il pareggio col Pisa per 0-0

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha commentato ai microfoni della conferenza stampa post gara, la partita pareggiata 0-0 contro il Pisa al Ferraris. Decisiva la solidità di entrambe le squadre nel concedere poche occasioni da gol nitide:

Partita complicata. "E' stata una partita nella prima frazione di gara equilibrata. Sapevamo di incontrare una squadra di qualità, che ha fatto tanti gol e che ha sempre creato. Noi abbiamo lavorato bene nella fase difensiva e quando siamo rimasti in superiorità numerica abbiamo creato i presupposti per vincere. Ai ragazzi ho fatto i complimenti. E' un punto importante. Spiace specie davanti ai nostri tifosi. Con uno spettacolo del genere, vincere sarebbe stata la ciliegina. Ci portiamo a casa questo punto che ci permette di essere secondi".

L'arrivo di Salcedo? "Son tutti giocatori mobili. Sono arrivati Dragus e Salcedo. Abbiamo Gudmundsson e Aramu. Quando hanno giocato Puscas e Coda mi sono piaciuti e ho giocatori con cara diverse, Soluzioni davanti ne abbiamo per il futuro".

I tifosi? "E' stato uno spettacolo dal punto di vista delle tifoserie. Uno spettacolo con educazione. Tante famiglie, tanti bambini. Resta l'amarezza per non aver ottenuto il bottino pieno ma la consapevolezza che la squadra ha fatto un'ottima gara solida e di sacrificio".

L'arrivo di Dragus? "E' un giocatore a cui piace muoversi in tutto il fronte offensivo come Aramu o Gudmundsson o come lo sarà Salcedo. Dovremo essere bravi noi dello staff a lavorare in settimana per produrre palle-gol e riempire l'area".

Come giudica la prestazione di Puscas e Coda? "Positiva. Hanno fatto quello che ho chiesto loro. Lavorare sfalsati, uno per legare il gioco e l'altro per creare la profondità. Si sono sacrificati. Sono stati bravi".

Criscito? "Oltre ad essere un giocatore straordinaria, ha esperienza. E' entrato da subito nel gruppo, è entrato nei concetti di gioco".

La scelta del 3-5-2 è stato per imbrigliare il Pisa? "Per quanto riguarda le nostre caratteristiche, è stato un mettere in campo i giocatori giusti. C'è flessibilità, c'è adattabilità all'interno dei ruoli e così continueremo a lavorare".

Cosa ti aspetti da questi ultimi giorni di mercato? "Ho espresso le mie sensazioni alla società. Sono arrivati Dragus e Salcedo, giocatori simili come caratteristiche a Aramu e Gudmundsson. Valuteremo se negli ultimi giorni di mercato ci saranno i presupposti per arricchire qualitativamente la rosa".