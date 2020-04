Genoa, Perin si racconta: “Sapevo che sarei tornato, i rossoblu avevano bisogno di me. Preziosi? Gli sono debitore”

Mattia Perin e il ritorno al Genoa.

L’estremo difensore della compagine rossoblu, attraverso le colonne de ‘La Gazzetta dello Sport‘, ha ripensato al ritorno in Liguria dopo l’esperienza non troppo positiva vissuta con la maglia della Juventus.

“Quando sono andato via sapevo che sarei tornato, ci lega una storia speciale. Sono cresciuto qui, la mia prima figlia Vittoria è nata a Genova e ora è in arrivo un secondo bambino. Nel Genoa ho esordito da professionista guadagnando la Nazionale. Ora avevamo bisogno l’uno dell’altro. Quando ho sentito il presidente non ci ho pensato due volte nonostante la situazione di classifica e le molte richieste. Ho sempre fatto scelte coraggiose. Preziosi? Sono debitore verso la sua famiglia. Ha creduto in me da quando avevo quindici anni e mi ha permesso attraverso il Genoa di raggiungere i sogni che avevo fin da bambino”.