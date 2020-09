Genoa, Perin positivo al Coronavirus: il portiere rossoblu salta la trasferta di Napoli

Nuovo caso di positività in Serie A.

Tegola per il Genoa a poche ore dalla partenza per Napoli, dove si svolgerà la gara valida per la seconda giornata del campionato di massima serie: Mattia Perin, infatti, è risultato positivo al Covid-19.

L’estremo difensore classe ’92, che tornato a vestire i colori rossoblù dopo il passaggio a gennaio a Genova, dovrà dunque fermarsi per alcuni giorni a causa del Coronavirus. A darne notizia è stato lo stesso tecnico del Grifone, Rolando Maran, durante la conferenza stampa della vigilia, a spiegare ai giornalisti il motivo della mancata convocazione del capitano rossoblu: “Perin non è stato convocato perché è risultato positivo al Covid 19. L’ho saputo pochi minuti fa. I ragazzi hanno fatto il loro allenamento con serenità, spingendo. Ora dobbiamo un po’ rivedere l’organizzazione. Marchetti? Che non giochi da anni non mi interessa, ho grandissima fiducia in lui. È uno stimolo per lui scendere in campo dopo parecchio tempo”.