Genoa-Parma, Blessin: “Gara dominata, gol regalati. Gudmundsson out col Palermo…”

"La prestazione della mia squadra è stata molto positiva, per i tifosi soprattutto. Ci sono state tantissime occasione per entrambe le squadre". Lo ha detto Alexander Blessin, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Parma, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B. Diversi i temi trattati dal tecnico del Genoa, prossimo avversario in campionato del Palermo, che ha analizzato la prova offerta dalla compagine rossoblù fra le mura amiche del "Ferraris".

"Abbiamo dominato gran parte della partita, ma se abbiamo subito tre gol sicuramente c’è qualcosa in cui dobbiamo intervenire. Nel primo tempo abbiamo perso un po’ troppi palloni e il Parma ha le qualità per approfittare dei nostri errori. Dopo la rete del vantaggio è importante sfruttare le occasioni e noi purtroppo abbiamo peccato in questo. Sono comunque contento della squadra, ma il rammarico rimane. Subire tre gol in casa non fa piacere, soprattutto se i gol li regaliamo noi", le sue parole.

"Yeboah e Yalcin? Con il cambio volevo approfittare delle ripartenze, Yalcin e Yeboah sono due giocatori che possono offrire velocità soprattutto negli spazi che in quella fase di partita si stavano aprendo, ma non siamo riusciti ad essere efficaci come avremmo voluto. Gudmundsson salterà la gara col Palermo? Sarà un’assenza di peso, ma abbiamo una rosa lunga: non dipendiamo da nessun giocatore. Abbiamo le risorse più che sufficienti per sopperire anche ad un’assenza importante come quella di Albert", ha concluso Blessin.