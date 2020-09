Genoa, parla il ds Faggiano: “Chiederemo il rinvio contro il Torino”. Oggi altri tamponi

Torna l’incubo Covid in Serie A.

Nella giornata di ieri il comunicato: in casa Genoa, sono quattordici i tesserati risultati positivi al Coronavirus (probabilmente undici giocatori e tre membri dello staff). Una notizia che mette a rischio ben due partite, ovvero sia la sfida contro il Torino dei rossoblù, sia Juventus-Napoli in programma domenica sera. Sì, perché anche il Napoli – che di recente ha affrontato e battuto gli uomini di Rolando Maran – è a forte rischio contagio.

Se per Uefa e Fifa si può giocare se ci sono tredici giocatori non contagiati, chiamando in causa anche la Primavera, la Lega potrebbe decidere di rinviare il match contro il Torino, in programma sabato e valido per la terza giornata del campionato di Serie A. La richiesta da parte del Genoa potrebbe arrivare già nelle prossime ore. “Ora mi spiego il crollo nel secondo tempo contro il Napoli… Il rinvio contro il Torino? Ora vediamo, penso che lo chiederemo. Non ci possiamo allenare”, ha dichiarato il direttore sportivo Daniele Faggiano, intervenuto ai microfoni de ‘Il Secolo XIX’.

Intanto, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nessuno dei contagiati è stato ospedalizzato: quasi tutti i tesserati sarebbero asintomatici e soltanto una delle persone positive, riconducibile allo staff, avrebbe febbre e tosse. Inoltre, tutti quei soggetti che negli ultimi giorni hanno avuto contatti con il gruppo-squadra saranno sottoposti a tampone, così com’è previsto un ulteriore giro di test per i giocatori tra oggi e domani. Seguiranno aggiornamenti…