Genoa, Pandev: “Vincere a San Siro è stato importante, pensiamo solo al campo. Sospensione? Non è compito nostro”

Goran Pandev dice la sua in merito al match vinto in casa del Milan.

L’attaccante macedone in forza alla compagine rossoblu, ai microfoni di Sky, è tornato sulla gara vinta dai liguri a “San Siro” e sull’atmosfera che si respirava a causa dell’emergenza Coronavirus.

“È una vittoria importante, in un momento particolare. Giocare senza pubblico non è facile, mister Nicola ha tenuto alta la tensione e siamo riusciti a vincere meritatamente contro una grande squadra. Come ho detto prima non era un momento facile ma noi pensavamo solo al campo, non è compito nostro decidere se giocare o meno. Sospensione? Non è compito nostro, ci sono persone che devono decidere, noi dobbiamo solo stare uniti, questo è un momento molto delicato. Ci serve la gente, ci serve un po’ di felicità”.